Haben auch ganz normale Betrüger krankhafte Züge?

Das kommt darauf an, wie weit man den Begriff «Betrug» fasst. Wenn jemand etwas in einem Versandhaus bestellt und von vornherein weiss, dass er es nicht bezahlen kann, würde ich nicht davon ausgehen, dass er unter grandiosem Narzissmus leidet. Er will ja nicht blenden, sondern einfach nicht bezahlen.