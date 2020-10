Positiv in den Tag starten

Nach dem Aufstehen kalt duschen, dann der Lieblings-Espresso oder ein liebevoll zubereitetes Müesli mit frischen Zutaten, die Zeitung lesen oder auf dem Tablet nachsehen, was die Welt bewegt.

Gut durch den Arbeitstag kommen

Lieblings-Radiosender einschalten, alle zwei Stunden kurz Pause machen und dabei bewusst atmen, einen Kaffee aus der Lieblingstasse trinken oder eine erfrischende Schorle zubereiten. Einmal am Tag Mitarbeitende zum Plausch anrufen oder im Büro besuchen. Zusammen zum Mittagstisch gehen, nach der Arbeit ein Ritual wie einen Espresso trinken, immer etwa zur gleichen Zeit eine SMS an den Partner senden.

Zeit für die Beziehung

Nicht nur am Hochzeitstag das Lieblingsrestaurant besuchen, ein Wellness-Wochenende immer am gleichen Ort, freitags immer ins Kino oder sonntags gemeinsam «Tatort» schauen, zusammen in die Sauna, ins Hallenbad oder zum Tanzen.

Zeit mit der Familie

Am Samstagmorgen zusammen frühstücken und gemeinsam das Wochenende planen, am Samstagabend gemeinsam in die Kirche oder auf den Fussballplatz, am ersten Sonntag im Monat gemeinsam ins Lieblingsrestaurant, Sommerurlaub am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, regelmässiger gemeinsamer Fernseh- oder Filmabend.

Ausspannen mit Freunden

Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, gleiches Lokal; (Video-)Spieleabend alle zwei Wochen (geht auch übers Internet).

Rituale ganz für sich allein

Am Freitagabend ein entspanntes Bad, um das Wochenende einzuläuten, Tagebuch schreiben, beim Joggen das neu heruntergeladene Hörbuch oder Musikalbum anhören, persönliches Tages-Schrittziel Schrittzähler Das Märchen von den 10'000 Schritten erreichen.

Für eine gute Nachtruhe

Die duftende Nachtcreme auftragen, lüften, den Kindern etwas vorlesen, Smartphone ab 22 Uhr auf Flugmodus stellen, mit einem guten Buch einschlafen.