Seit einiger Zeit werden Therapien in der Kältesauna oder Kältekammer angeboten. Sie versprechen Linderung von Arthrose und Rheuma oder glattere Haut. Dabei wird der ganze Körper extrem kalter Luft ausgesetzt. In der Regel betreten Kunden in Unterwäsche, mit Mundschutz und Schutzschuhen für rund 20 Sekunden eine Vorkammer mit etwa –60 Grad. Dann wird für etwa 3 Minuten in die Hauptkammer mit bis zu –110 Grad gewechselt. Danach gibt es heissen Tee Medizin Besser Tee trinken statt abwarten und eine Liege mit Decke, damit sich der Körper aufwärmen kann.

Gute Studien zur Wirksamkeit dieser Kältetherapien fehlen allerdings. Ebenso ungeklärt ist, ob die Kältekammer besser wirkt als einfache Anwendungen mit kaltem Wasser. Sicher ist, dass ein Besuch in der Kältekammer mit 40 bis 50 Franken deutlich mehr kostet als der kühle Wasserstrahl zu Hause.