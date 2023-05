Keine sprachlichen Schranken in den Köpfen

Schenken Sie Ihren Kindern auch in Bezug auf Sexualität eine Sprache. Und zwar eine vielseitige. Denn so können sich Menschen in verschiedenen Situationen kompetent und sicher fühlen. Das Argument, dass die Worte Penis oder Vulva zu steril oder offiziell seien, ist, mit Verlaub, Quatsch. Denn das Sterile oder Offizielle passiert in unseren Köpfen. Und es setzt Schranken, die nicht zuletzt deshalb schaden, weil in der Regel keine tauglichen Alternativen mitgegeben werden.