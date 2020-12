Ich empfehle Ihnen, sich in diesem Jahr von der Tradition zu lösen. Es genau so zu machen wie sonst auch, bedeutet, Corona zu ignorieren. Unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht, wird es einigen am Tisch unwohl sein Corona Was die Pandemie mit uns macht , einige werden nicht ­dabei sein können oder wollen. Wenn man es ähnlich machen will wie sonst, aber angepasst, etwa mit Maske Schutzmasken im Test Welche Masken halten, was sie versprechen? oder Distanz, vergleicht man, wie es sonst wäre. Und es wird schlechter sein.