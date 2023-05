Während das Parlament oft tabakfreundlich entscheidet, ist die Bevölkerung kritischer. Letztes Jahr stimmte sie einem schweizweiten Werbeverbot von Tabakprodukten für Kinder und Jugendliche zu. Tabakprodukte dürfen nicht mehr in der Presse, auf Plakaten, in Kinos oder als Sponsorings auf Open Airs gezeigt werden. Bis das Werbeverbot in Kraft ist, dauert es aber bis zu zwei Jahre. So lange nutzen Tabakunternehmen die Situation aus und werben weiter für ihre Produkte – in Zeitungen oder online, schreibt «SRF News».