Das hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkannt. Der diesjährige «Welttag ohne Tabak» am 31. Mai fand unter dem Motto «Protecting youth from industry manipulation» statt. Es gelte, die Jugend vor der Industrie, ihren Produkten und ihrer Manipulation zu schützen. Für die Tabakprävention in der Schweiz ein Steilpass. Neben dem Verbot von Aroma- und Farbstoffen fordert die Organisation in einer Medienmitteilung ein umfassendes Werbe-, Sponsoring- und Promotionsverbot sowie ein Mindestverkaufsalter von 18 Jahren.