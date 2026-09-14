Schweizerinnen und Schweizer geben jährlich rund 1,8 Milliarden Franken für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte aus. Viele davon seien überflüssig, sagt die deutsche Dermatologin Yael Adler. Die menschliche Haut erneuert sich alle vier Wochen, indem sie abgestorbene Hautschuppen permanent abstösst. Der Hydrolipidfilm schützt die Haut vor Keimen aus der Umwelt und hat einen sauren pH-Wert von 4,8 bis 5,3. Um ihn nicht zu schädigen, sollte man laut Adler folgende Dinge beachten: