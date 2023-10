Betroffene sollen zweimal täglich für jeweils etwa 30 Sekunden an vier verschiedenen Duftquellen riechen. Als «Trainingsdüfte», so das Ärztegremium, bewähren sich Zitrone, Rose, Nelke und Eukalyptus, zum Beispiel in Form von Duftölen. Insgesamt sollte man das Training über einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten durchführen. Nach drei bis vier Monaten sollen andere Düfte verwendet werden, zum Beispiel Lavendel oder Zimt.