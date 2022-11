Melatonin

Melatonin wird auch als Schlafhormon bezeichnet. Die Sekretion im Gehirn erfolgt während der Nacht als Reaktion auf die Dunkelheit. Demgegenüber hemmt Tageslicht, über die Netzhaut der Augen, die Melatoninbildung. So entsteht ein Tag-Nacht-Rhythmus. Die Melatoninausschüttung steigt bei Menschen in den Abendstunden an, erreicht nachts gegen drei Uhr ein Maximum und fällt dann kontinuierlich wieder ab. Melatonin ermöglicht erholsame Tiefschlafphasen, synchronisiert den Rhythmus vieler Körperfunktionen und stärkt das Immunsystem. Nachts bewirkt es eine Absenkung der Körpertemperatur, was die Regenerationsprozesse unterstützt, den Stoffwechsel verlangsamt und einen starken Anti-Aging-Effekt zur Folge hat.