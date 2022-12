Gesundes Herz dank richtiger Ernährung

Wie ungesunde Ernährung das Herz schädigt, ist noch nicht restlos geklärt. Sicher ist hingegen, dass ungesundes Essen Übergewicht und Diabetes fördert, dass Übergewicht seinerseits für Bewegungsmangel sorgt und dass ungesunde Kost den Cholesterinwert im Blut in die Höhe treibt.

Eigentlich ist alles so simpel: Das Beste fürs Herz wäre, selber zu kochen statt Convenience-Food Essen Schnell, gesund oder beides? zu kaufen, also wenig verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, dafür auf eine abwechslungsreiche Ernährung zu achten.

Doch haben Sie auch schon einmal versucht, in einem Tankstellenshop etwas Gesundes zu kaufen? Minisalamis sind es nicht, Chips noch weniger, das Sandwich ist auch nicht optimal.

Fachleute empfehlen mehrfach ungesättigte Fettsäuren Fettarten Aufbau und Eigenschaften (in diversen Ölen und Nüssen enthalten), wenig gesättigte Fettsäuren (in Käse und Butter) und möglichst keine Transfette (in Chips oder Fertigpizza).

Salz, das in Convenience-Food häufig in geballter Ladung vorkommt, sollte man zurückhaltend konsumieren. Nachteilig wirkt sich auch die in Snacks allgegenwärtige Kombination von Zucker und Fett aus.