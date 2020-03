Denn in allen Whitening-Zahnpasten stecken feinste Putzpartikel, Aktivkohle oder Backpulver. Sie schmirgeln den Biofilm quasi von der Zahnoberfläche. Dabei geht aber auch immer etwas Schmelz verloren, der sich nicht mehr nachbildet. So kommt es zu überempfindlichen Zähnen, und das dunklere Zahnbein schimmert noch stärker gelblich Zahnpflege Was uns die Zahnfee verschwieg durch. Schlimmer noch: «Stark abrasive Zahnpasten rauen die Oberfläche auf», erklärt Peter Zuber. «Das begünstigt das Ablagern der Pigmente und erschwert zunehmend die Reinigung.»