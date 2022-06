Selbstversuch: Verbessert Rotlicht den Schlaf?

Das Experiment. Während 30 Tagen hat Beobachter-Redaktorin Julia Hofer das Rotlichttherapiegerät «Model 1 Pro» der Firma Luminous Red getestet, das Rotlicht und nahinfrarotes Licht verwendet.



Das Prinzip. Bei der Rotlichttherapie, auch Fotobiomodulation genannt, steigert das Licht die ATP-Produktion (Adenosintriphosphat) in den Mitochondrien. Den Zellen wird dadurch mehr Energie zur Verfügung gestellt, was vielfältige Körperprozesse effizienter macht. Fotobiomodulation wird in der Medizin unter anderem gegen Schmerzen, Entzündungen und für bessere Wundheilung eingesetzt. Spitzensportler und Biohacker nutzen sie auch zur Leistungssteigerung, gegen Stress und für besseren Schlaf.



Wie man es anwendet. Bezüglich der Dosierung gibt der Hersteller keine Pauschalempfehlung, stattdessen kann man sich auf der Firmenwebsite durch 6000 wissenschaftliche Studien scrollen – ziemlich experimentell. Da ist es hilfreich, dass der Kundenservice beim Eruieren der richtigen Dosis via Mail zur Seite steht. Bei Schlafproblemen hätten sich morgens zehn Minuten (beide Lichtfrequenzen) und abends fünf Minuten (nur nahinfrarotes Licht) auf die Schläfe bewährt, erfahre ich.



Was es gebracht hat. Ab dem vierten Tag werde ich nach der abendlichen Dosis Licht müde, offenbar schüttet mein Körper Melatonin aus. Ich schlafe schneller ein, wache in der Nacht kaum mehr auf und kann am Morgen länger schlafen. Das fühlt sich grossartig an, auch wenn vielleicht der Placeboeffekt mitspielt. Mehr Energie verspüre ich nach 30 Tagen allerdings nicht. Möglicherweise sei die Lichtdosis zu gering oder der Behandlungszeitraum noch zu kurz, schreibt der Anbieter.