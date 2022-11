Musik ist kulturübergreifend

Das demonstrierte 2018 der Psychologe Samuel Mehr von der US-Universität Harvard mit einem einmaligen Experiment: Er suchte sich aus der Datenbank «Natural History of Song» Lieder aus, die weltweit in 86 kleinen indigenen Bevölkerungsgruppen in mehr als 75 Sprachen aufgenommen wurden. Darunter die Aka in Zentralafrika, die Blackfoot und Wayuu in Nord- und Südamerika, die Tschuktschen in Asien, die Kuna in der Karibik und die Samen in Nordskandinavien. Sie alle sind Ureinwohner, die in abgeschiedenen Gebieten leben.