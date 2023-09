Aus Ärztekreisen hört man mitunter die Feststellung, dass Patientinnen und Patienten mit sehr klaren Forderungen in die Sprechstunde kommen, welche Behandlung sie wollen. Wie ist das zu bewerten?

Als Kranke habe ich einen Grundanspruch auf angemessene Behandlung. Das heisst aber nicht, dass ich nicht indizierte Behandlungen einfordern kann. Zum Arzt zu gehen, ist etwas anderes, als zum Bäcker zu gehen. Beim Bäcker kann ich mir das Brot aussuchen, das ich kaufen will. Beim Arzt aber wird mir gesagt, was für Therapien in Frage kommen. Es braucht dazu medizinisches Know-how. Der Arzt muss den Grund für den Einsatz einer diagnostischen oder therapeutischen Massnahme, also die Indikation, am medizinischen Wissen ausrichten. Der Patient entscheidet dann, ob er eine indizierte Therapie durchführen will oder nicht. Behandlungen sind rechtlich eine Körperverletzung, weshalb der Patient einwilligen können muss.