Es ist heiss in Visp. In Biel gibt die Uhrenindustrie Menschen Arbeit, in Visp ist es die Lonza. Sie ist nach einem kleinen Fluss benannt, der in der Rhone aufgeht, und sie belegt in der Stadt ein ganzes Quartier. Sie hat so viele Leute eingestellt, dass Wohnungen knapp und teuer sind. Dass Kitas und Schulen ständig ausgebaut werden müssen.