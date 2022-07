Noch am gleichen Abend suchte ich alle möglichen Internetportale nach einer Bandura ab – und fand nach ein paar Tagen tatsächlich eine in einem Brockenhaus im Aargau. Ich reservierte sie, und wir schickten Fotos des Instruments an Katjas Musiklehrerin in der Ukraine. Sie fand, die Bandura sehe sehr gut aus. Am nächsten Tag fuhr ich nach Suhr, kaufte sie und bekam sogar noch einen Ukraine-Sympathierabatt.