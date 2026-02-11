Der Leser ist empört: «Ich fragte auch, ob die Angestellten Produkte, die entsorgt würden, nicht gratis oder wenigstens zu einem grossen Rabatt mit nach Hause nehmen dürfen?» Die Entsorgung koste ja schliesslich auch etwas. Man habe ihm gesagt, dass dem nicht so sei. Coop äussert sich auf Nachfrage nicht zu diesem Fall.