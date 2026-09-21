In Australien verboten

Die Studie veranlasste Kalifornien 2023, die Industrievorschriften zu verschärfen. Dennoch, so sind sich die Verfasser des Berichts sicher, bleibt das Risiko für die Arbeiter bestehen. Der Silikatstaub lasse sich zwar mit besseren Lüftungssystemen und Werkzeugen, die mit Wasser arbeiten, reduzieren. Die Umrüstung eines Betriebs und dessen Unterhalt seien aber kostspielig. Und selbst dann sei die Gefahr nicht völlig gebannt. Zudem sei die Durchsetzung der bestehenden Vorschriften eine Herausforderung.