Doch es gäbe eine einfache Lösung: Transparenz. Auf jedem Bio-Produkt soll stehen, wie viel Prozent des Verkaufspreises an die Bauern geht. Das würde Druck aufsetzen, damit die Margen sinken. Die Transparenzregel könnte dazu führen, dass Produkte besser verkauft werden, an denen die Bauern gut verdienen. Denn am Ladenregal würde auf einen Blick erkennbar, hinter welchen Produktpreisen sich grosse Handelsmargen verbergen. Für eine solche Transparenzregel wäre vielleicht sogar die Bauernlobby im Parlament zu haben. Es wäre gar kein so grosser Schritt für den Detailhandel. Bei vielen Bio-Produkten kann man bereits heute per QR-Code überprüfen, welcher Bauer das Lebensmittel produziert hat.