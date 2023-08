Die Gefahr hat weder Geruch noch Geschmack

Listerien sieht, riecht und schmeckt man nicht, wenn sie sich im Essen befinden. Sie können in rohen Esswaren wie vorgeschnittenen, abgepackten Salaten, Käse, aber auch in geräuchertem Fisch vorkommen. Die Bakterien sind vor allem für immungeschwächte Personen, Schwangere und auch ihre ungeborenen Kinder gefährlich (siehe Infobox unten). In jüngerer Vergangenheit sind mehr als 70 Krankheitsfälle gemeldet worden, knapp ein Dutzend Personen starben an den Folgen einer Listerien-Erkrankung.



Listerien sind Umweltkeime, die überall vorkommen, etwa im Erdreich. Sie können an Schuhen, an den Rädern von Transportwägen oder Verpackungsmaterialien in Käsereien eingeschleppt werden. «Gerade bei Käse mit einer schmierigen Rinde ist das Risiko von Listerien grösser, weil die Bakterien dort ein Milieu vorfinden, bei dem sie sich gut weiterentwickeln können», erklärt Käsermeister Bernhard Schmutz von der milchwirtschaftlichen Beratungsstelle Casei.



Industrielle Käsereien verfügen deshalb über ein ausgeklügeltes Hygienekonzept. So trägt die Milchtechnologin bei der Arbeit spezielle Schutzkleidung und Schuhe, die sie erst im Gebäude anzieht. Zusätzlich muss sie durch eine Reinigungsschleuse gehen.