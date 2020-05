Das sieht auch Nadine Vasella so: «Man muss die Tasche in die Hand nehmen, den Kleiderstoff spüren können.» Der schrumpfenden Wirtschaft zum Trotz eröffnet sie im Juni in Zürich den Kleiderladen Corona-Lockdown Wie kleine Labels der Krise trotzen «Die Finderei» mit Einzelstücken. Sie sagt: «Ich mag Mode und kleide gern Frauen ein. Alles, was schön ist, macht auch in der Corona-Zeit Freude.» Auch auf das Cüpli mit Kundinnen will sie nicht verzichten.