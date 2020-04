Die Krise wirkt sich auch auf die Produktion und die Lieferungen aus. Für die diesjährige Kollektion hat Park Bags Material aus Italien bestellt, das nicht geliefert werden kann. Bei Jungle Folk steckt die Hälfte der Sommerkollektion noch in Peru fest. Viele Arbeitsprozesse sind stillgelegt und viele dieser kleinen Labels warten, um nicht weitere Kosten zu verursachen. Was jedoch bei allen bleibt, sind die Fixkosten. Aus diesem Grund haben einige der Unternehmer Kurzarbeit Kurzarbeit Ihre Rechte bei reduzierter Arbeitszeit angemeldet und teilweise einen Überbrückungskredit beantragt Dossier KMU in der Corona-Krise: Was kann ich tun? .