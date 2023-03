Eine Patientin ist irritiert, als sie den Brief mit der Einladung zur Sprechstunde der Orthopädischen Klinik Luzern AG öffnet. Ihr Termin beim Orthopäden findet erst in vielen Wochen statt. Dann traut sie ihren Augen kaum. Ein beigelegter Flyer für «Priority Service» zeigt ihr die Lösung für eine kürzere Wartezeit auf: Gegen Zahlung von 300 Franken erhält sie innert zweier Wochen einen Termin in der Sprechstunde. Für weitere 500 Franken wird sie zwei Wochen danach operiert. Für 800 Franken ist ihr medizinisches Problem also in vier Wochen gelöst – noch bevor der im Aufgebotsschreiben genannte Termin stattgefunden hat.