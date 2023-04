2. Das Gespräch mit dem Handwerker suchen

Zusammen eine Lösung finden, das ist immer das Allerbeste – für alle Beteiligten. Dazu muss man dem Betrieb die Sorge mitteilen, dass sich die Arbeiten verzögern und der Termin nicht eingehalten wird. Die besseren Offerten der Konkurrenz kann man dabei ruhig erwähnen. Wer weiss, vielleicht kann das Vorhaben dann doch noch innert Frist abgeschlossen werden. Oder der Handwerksbetrieb ist froh, wenn er den Auftrag loswird, und man kann ohne weiteres wechseln. Neue Abmachungen lässt man sich am besten schriftlich bestätigen – oder fasst per Mail zusammen, was beschlossen wurde, und bittet die Firma um eine Bestätigung.