«Von O bis O» – so lautet gemäss dem TCS die Faustregel beim Reifenwechsel. Von Oktober bis Ostern sollte man mit Winterpneus, die übrige Zeit mit Sommerpneus fahren. Wer die Reifen in einer Garage wechseln lässt, kann mit einem Preisvergleich viel Geld sparen. Das zeigt eine nicht repräsentative Stichprobe des Beobachters bei rund einem Dutzend Garagenbetrieben in der Deutschschweiz.