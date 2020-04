Auch wenn das extreme Beispiele sind: weltweit sind die Preise für Rohöl seit Wochen im Sinkflug. Wegen Corona ist die Nachfrage so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In vielen Ländern steht die Wirtschaft fast still, die Menschen fahren weniger Auto, Flugzeuge bleiben am Boden. Noch gut 20 Dollar kostete am Mittwoch ein Fass mit 156 Litern der Nordseesorte Brent. Seit Anfang Jahr sind die Ölpreise gut um die Hälfte zusammengesackt.