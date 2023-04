Am Flughafen Zürich müssen Flugpassagiere zurzeit deutlich länger warten als sonst: Vor der Sicherheitskontrolle haben sich am Dienstag laut «Blick» Schlangen bis in die Check-in-Hallen gebildet. Das Problem: Die Sicherheitskontrolle hat zu wenig Personal. Und das wird in absehbarer Zeit so bleiben. Was gilt, wenn man deshalb den Flug verpasst? Bekommt man das Geld für das Flugticket zurück?