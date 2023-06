Kilowattpeak, kurz kWp, ist das Mass für die Leistung einer Fotovoltaikanlage. Es gibt an, welche Leistung in Kilowatt eine Anlage unter Laborbedingungen erbringen kann. In der Schweiz nimmt man als Richtgrösse an, dass eine Solaranlage mit einer Leistung von 1 kWp ungefähr 1000 kWh Strom im Jahr produziert.