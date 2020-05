Der kühne Slogan «E-Zigaretten retten Leben» ist Teil einer Kampagne von Anhängern der Nikotin-Verdampfungstechnik. Sowohl in der Schweiz auch als in Deutschland werben zahlreiche E-Zigaretten-Hersteller und Händler mit dem Slogan, verteilen Kleber und T-Shirts. Sie stellen sich auf den Standpunkt, Verdampfungsgeräte seien erheblich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten. Ihre Theorie: Würden alle Raucher auf E-Zigaretten umstellen, könnten Millionen von Leben gerettet werden. Dass sie noch immer nikotinsüchtig wären und womöglich schädliche Inhaltsstoffe Rauchen Stoff in E-Zigaretten ist krebserregend einatmen, ist kein Thema.