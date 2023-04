Weitere Beispiele: Bei Coop kosten Hartweizen-Spaghetti in der günstigsten Version exakt gleich viel wie bei der Migros. Genauso ist es bei Nature-Cornflakes, Langkornreis, Butter, Mozzarella, Orangensaft, Bio-Rindshackfleisch oder Olivenöl extra vergine. Selbst bei getrockneten Morcheln Speisepilze im Preisvergleich Morcheln bis zu 380 Prozent teurer als anderswo setzt eine unsichtbare Hand die gleichen Preise: In der Bio- wie in der Standardversion kosten 100 Gramm bei Coop und Migros gleich viel.