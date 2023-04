Und wie teuer sind Speisemorcheln?

Auch bei den als nicht ganz so edel geltenden Speisemorcheln gibt es grosse Preisunterschiede. Die günstigsten erhält man für CHF 47.40 pro 100 Gramm bei Migros und Coop. Die teuersten gibt es für CHF 92.50 beim Bio-Gourmet-Internetanbieter Terra Verde. Die Begründung: «Wir beziehen die Morcheln von der Familie Pasic in Bosnien. Die Familie beschäftigt rund 500 Sammlerinnen und Sammler. Wir wissen, welche Arbeit hinter dem Produkt steht. Uns ist die faire Entlöhnung der Sammler in den Wäldern und Feldern und der Leute in der Fabrik sehr viel wert.»