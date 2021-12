Was hinter den grossen Versprechen der Firmen steht, ist den meisten Konsumentinnen und Konsumenten schlicht egal. Etwa. ob Nachhaltigkeitsstandards Nachhaltige Skier Bretter, die der Umwelt schaden wirklich von allen Zulieferern und Subunternehmen in den komplexen Lieferketten eingehalten werden. Oftmals haben die Marken selber die Übersicht verloren. Dass all die Fragen hinter den grünen Versprechen unbeantwortet bleiben, erhitzt weder die Gemüter der Kunden noch die Firmen selber. Hauptsache, die Story überzeugt.