«Ich bin langjähriger Swisscom-Kunde. Jetzt fühle ich mich ziemlich verschaukelt», ärgert sich Beobachter-Leser Marcel Wamister.



Der Grund für seinen Unmut: Die Swisscom hat ihm eine Mail geschickt mit dem verlockenden Angebot «3 Monate blue Sport geschenkt». Auf Nachfrage beim Kundendienst erfuhr Wamister allerdings, dass er einen Vertrag über sechs Monate abschliessen müsse, um das Geschenk überhaupt zu erhalten. Die letzten drei Monate müsse er zahlen: Fr. 29.90 pro Monat. Zudem gelte eine Kündigungsfrist von einem Monat.



«Das ist doch kein Geschenk!», sagt Wamister. Zumal in der Mail keine Rede von anfallenden Kosten war. Diese wurden erst auf einer Website genannt, die in der Mail verlinkt war. Auch auf dieser steht aber zunächst in grossen Lettern «blue Sport jetzt 3 Monate geschenkt». Erst weiter unten werden die Konditionen des Angebots genannt.