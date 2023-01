7.

Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind schwerer zu finden als Dinge, die Händler gerade promoten wollen. Es kann sich deshalb lohnen, immer denselben Laden zu besuchen. So wissen Sie genau, wo Sie das finden, was Sie kaufen wollen, und geraten weniger in Versuchung, Impulskäufe zu tätigen.