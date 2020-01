Was war geschehen? Die Suva schickte den Brief an einem Freitag per A-Post Plus ab. Wie bei normaler A-Post werden solche Schreiben am nächsten Tag zugestellt. Der Empfänger muss, anders als bei einem eingeschriebenen Brief, den Erhalt nicht quittieren. A-Post-Plus-Briefe haben eine Nummer, mit der sich das Zustelldatum der Post ermitteln lässt. In Zimmermanns Fall erfasste die zuständige Poststelle den Brief am Samstag als zugestellt. «Irrtümlich», wie die Post zugibt, da mit dem Anwalt eine Vereinbarung besteht, dass Post vom Samstag erst am Montag zugestellt wird.