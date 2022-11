Und was bedeutet das für die Konsumenten? «Die Fixpreise informieren unsere Kundinnen und Kunden transparent über den Preis. Anhand der Stückpreise auf Kürbisse wissen unsere Kundinnen und Kunden bereits am Regal und nicht erst an der Waage, wie viel ein Kürbis kostet», lässt Coop Gemüsewaagen bei Coop Ein Kilo ist nicht immer ein Kilo dazu verlauten.