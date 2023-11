Heisst das, dass Claims wie «klimaneutral» und «klimapositiv» jetzt verboten sind?

Leider nein. Das Problem ist, dass in der Schweiz entsprechende gesetzliche Vorgaben fehlen. Bedauerlicherweise will der Bundesrat bislang nur im Finanzbereich eine Regulierung von «Green Claims» vorantreiben. Anlagevehikel sollen nur dann mit Klimavorzügen beworben werden dürfen, wenn diese auch bewiesen werden können. Allerdings möchte der Bundesrat dabei auf das Feigenblatt Selbstregulierung setzen. Unserer Ansicht nach braucht es in allen Bereichen eine gesetzliche Regelung, um unzulässiges Greenwashing zu verbieten.