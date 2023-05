Maryam Tekle guckt angeblich gern Pornos. Am 16. Juli 2020 soll die Mutter von vier Kindern um halb drei Uhr in der Nacht über ihr Handy einen Zugang für die Pornoseite Pornxhub.cc angefordert haben. Das behauptet die Obligo AG – und fordert seither Abokosten ein. Mittlerweile in der Höhe von 541 Franken.