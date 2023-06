Der Möbelhändler Conforama hat auf Aktionsangeboten durchgestrichene Preise angezeigt, zu denen die Möbel gar nie angeboten worden waren. Kundinnen und Kunden seien mit falschen Rabattangeboten in die Irre geführt worden – so das Lausanner Bezirksgericht. Es hat die Firma zu einer Busse von 5000 Franken verurteilt. Sie habe gegen die Preisbekanntgabeverordnung verstossen. Conforama muss eine Ausgleichszahlung von 1,5 Millionen Franken an den Kanton Waadt bezahlen.