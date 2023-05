Das tun Patientinnen

Marc Schnellmann vom Konkursamt Aussersihl-Zürich weiss es: «Patienten wenden sich am besten direkt an das zuständige Konkursamt. Man sollte nicht einfach an die konkursite Gesellschaft zahlen.» Denn: Wenn das eingezahlte Geld nicht in die Konkursmasse fliesst (sondern von der Gesellschaft einfach verbraucht wird), riskiert man, dass man später noch einmal bezahlen muss.