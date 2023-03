Sie ist eine von mehreren Hundert Personen, die jedes Jahr in der Schweiz wegen Geldwäscherei verurteilt werden. In ihrer finanziellen Not oder weil sie sich erhoffen, schnelles Geld zu verdienen, stellen sie Betrügern ihr Bankkonto zur Verfügung; darüber werden Erlöse aus einer ganzen Reihe von Online-Betrügereien ins Ausland geleitet. Fachleute nennen solche Geldtransfers Money Mules, also Geldesel. Trotz der fatalen Folgen für Betroffene schaffen es Betrüger, immer wieder neue Money Mules zu rekrutieren.