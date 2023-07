«Es begann schon mühsam», erinnert sich die Schaffhauserin. Der Termin für die Übergabe wird nur zwei Stunden vor dem Treffen verschoben. Also erscheint sie am 20. März in der Winterthurer Filiale und unterschreibt einen Vertrag. Zurückbringen soll sie den Computer acht Tage später. «Am 27. März hatte ich Pläne. Es wurde mir aber versichert, dass der Zusatztag nichts kostet.»