Falls Sie eine Rechnung beanstanden wollen, empfehle ich Ihnen, umgehend mit dem Kreditkartenanbieter in Kontakt zu treten und den effektiven Eingangstermin schriftlich festzuhalten. Wenn der Absender dagegen etwas einzuwenden hat, muss er den Beleg erbringen, dass der Brief früher eingegangen ist und die Frist bereits angelaufen ist. Das wird in der Regel nicht gelingen.