Das Schreiben kam ganz altmodisch per Post. «Provisorische Proposition», lautete die Überschrift, und danach in holprigem Deutsch: «Ordentliches Angebot Jahr 2023 – Kantons- und Landesübergreifendes Rettungsfahrtwacht», gefolgt von einer ganzen Liste von kostenpflichtigen Dienstleistungen für einen Gesamtbetrag von Fr. 552.65.



«Die Rechnung ist so gestaltet, dass sie in der Buchhaltung möglichst ohne Nachfragen bei einem Vorgesetzten durchrutscht», sagt Adrian Schaffner, Managing Partner bei der Kommunikationsagentur Evoq in Zürich. Ihm ist die Rechnung der Rettungsfahrtwacht aufgefallen – und er hat die Bezahlung verhindert.