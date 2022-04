Datenspuren verfolgen

«Wie kommen die überhaupt an meine Adresse?», will Marc Bill wissen. Das ist nicht immer einfach nachzuvollziehen. Hilfswerke arbeiten meist mit sogenannten Adresshändlern zusammen. Diese verkaufen aufbereitete Daten weiter – Angaben wie Name, Alter, Beruf und Einkaufsgewohnheiten. «Solche Daten hinterlassen wir ständig. Oft nicht bewusst. Etwa wenn wir mit der Kreditkarte zahlen oder Kundenkarten nutzen», sagt Beobachter-Expertin Nicole Müller. Falls bekannt ist, aus welchem Pool die aufbereiteten Daten stammen, kann man gestützt auf das Datenschutzgesetz erfragen, welche Angaben wozu genutzt werden. (→ Musterbriefe: www.edoeb.admin.ch)