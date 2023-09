Und was heisst das für Sie als Leserin oder Leser von Beobachter.ch? Im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz, das am 1. September in Kraft getreten ist, haben wir unsere Bestimmungen überarbeitet und präzisiert. Das Resultat ist – siehe oben – in ausgedruckter Form 28DatensammelfirmaA4-Seiten lang. Wenn Sie unter dem Punkt «Online-Tracking und Online-Werbetechniken» auf die Einstellungsmöglichkeiten klicken, haben Sie es jedoch in der Hand, unliebsame Tracker auf unserer Website auszuschalten. Das können wir Ihnen bieten – selbst wenn wir gern wissen möchten, welche unserer Texte Sie mehr und welche Sie weniger interessieren.