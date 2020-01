Eine Goldmedaille hat er gewonnen am Grand Prix du Vin Suisse. Seine Süsse hat der Schaffhauser AOC-Weisswein Troisblanc aber vor allem dank Zuckersirup aus Traubenmost. Kurz bevor er in die Flasche kam, rundete der Kellermeister den Wein damit ab. Auf der Etikette steht nichts davon, doch die Weinkellerei Strada in Hallau SH bestätigt den Vorgang.