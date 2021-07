Was aber darin wieder nicht steht: Welcher Telekom-Anbieter sorgt für die meisten Beschwerden? Der Beobachter verlangte daher die entsprechende Statistik heraus, mit Verweis auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip. Denn vor zwei Jahren hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem von SRF angestrengten Urteil entschieden, dass die Ombudscom dem Öffentlichkeitsgesetz untersteht und grundsätzlich alle Einsicht in ihre Dokumente haben.