Naturgemachte Milchschwemme

Der Grund für die aktuelle Milchschwemme sind nicht etwa mehr Kühe. Ein ungewöhnlich gutes Futterjahr hat vielmehr dazu geführt, dass im Dezember bis zu zehn Prozent mehr Milch gemolken wurde als im Vorjahr. «Dafür verantwortlich ist auch nicht das Kraftfutter. Das sehen wir bei der Biomilch. Dort hat die Produktion sogar überdurchschnittlich zugenommen», sagt Stephan Hagenbuch, Direktor von Swissmilk, der Organisation der Schweizer Milchproduzenten SMP. Der Hauptgrund sei gewissermassen die Natur.